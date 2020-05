Inter, stavolta il parametro zero non funziona. Solo delusioni per Marotta e Ausilio negli ultimi mesi

Come ogni anno, a partire da gennaio, in casa Inter si dà uno sguardo ai calciatori in scadenza di contratto per il mese di giugno, in modo da poter avanzare già i primi contatti ed anticipare la concorrenza. Negli anni scorsi, ad esempio, con questa strategia sono arrivati a Milano dei nomi importanti come Stefan deVrij, Kwadwo Asamoah e per ultimo Diego Godin. Quest’anno, però, le cose si sono leggermente complicate per via di episodi non troppo fortunati.

Tutto ha avuto inizio nel mese di marzo, come ricorda Tuttosport, quando uno degli obiettivi in scadenza su cui il club lavorava da mesi, Tahith Chong, ha esteso il proprio contratto con il Manchester United. Lo scorso mese, invece, ha fatto seguito Olivier Giroud, rispetto al quale il Chelsea ha esercitato arbitrariamente l’opzione per il rinnovo automatico presente sul contratto del francese. In attesa di capire cosa avverrà tra Edinson Cavani e il Paris Saint Germain, anche se al momento non sembrano esserci margini per il rinnovo, Dries Mertens ha infine detto sì da pochi giorni alla nuova proposta contrattuale del Napoli. Sembra proprio che qualcosa di questi tempi non stia girando per il verso giusto…

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!