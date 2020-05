Inter, parla l’entourage di Vidal: “Vuole vincere la Champions con Messi. Conte lo chiamò al Chelsea per settimane”

Se le possibilità di un trasferimento di Arturo Vidal all’Inter si erano ridotte di parecchio nell’ultimo periodo, le voci strappate da AS Chile all’entourage del calciatore non fanno che confermare queste sensazioni. Il centrocampista cileno, stando a quanto raccontato da persone molto vicine al ragazzo, ha voglia di restare al Barcellona. Con l’arrivo di Quique Setién la sua posizione è stata rivalutata all’interno dello spogliatoio e l’ex Bayern Monaco è convinto che solo al fianco di Leo Messi potrà coronare il suo più grande sogno: vincere una Champions League.

Sul feeling con Antonio Conte, invece, è stato raccontato un rifiuto di Vidal risalente alla prima stagione del tecnico leccese sulla panchina del Chelsea: “Mercato? L’unica cosa che interessa a Vidal riguarda il campo, e vuole vincere la Champions. Dove potrebbe avere le maggiori chance se non al fianco del migliore calciatore al mondo? Quando Conte allenava il Chelsea, ha provato a convincere Vidal per settimane, ma Arturo ha sempre risposto di no. Perché? Perché il Chelsea non giocava in Champions League in quella stagione”.

