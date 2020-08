Inter pazza di Scamacca, la novità: “Marotta ha pronti 10 milioni di euro più una contropartita”

Sul classe 1999 Gianluca Scamacca ci sarebbe ora anche l’Inter. Ma non solo: dalla fase dell’osservazione si sarebbe addirittura già passati a quella dell’offerta, tanto che, secondo Il Resto del Carlino, Beppe Marotta avrebbe già in canna una proposta allettante. L’attaccante scuola Roma, di proprietà del Sassuolo ed in prestito all’Ascoli, ha addosso gli occhi di diverse big: a gennaio, infatti, pare che il Benfica avesse già tentato l’assalto, ricevendo però un secco ‘no’ come risposta.

Ora, però, l’Inter sarebbe intenzionata ad offrire 10 milioni di euro più il cartellino di Lorenzo Pirola per arrivare a Scamacca. Offerta di mercato che, sempre secondo il quotidiano bolognese, sarebbe difficile da rifiutare da parte del Sassuolo, che peraltro sta ancora attendendo i 20 milioni di euro del riscatto di Stefano Sensi.

