Inter, per Chiesa servono 70 milioni. Anche il Milan ci prova: “Parametri troppo alti”

Il Milan prova a farsi avanti per Federico Chiesa. Come raccontato infatti da Nicolò Schira su Twitter, i rossoneri sarebbero in contatto con la Fiorentina per i dialoghi su Lucas Paquetà e Pol Lirola ed avrebbero pensato di monitorare il profilo del talento della Nazionale. Inter e Juventus sono già al lavoro per pianificare il colpo da novanta, provando a convincere Commisso in merito all’addio del talento viola. Complicati però i piani del Milan che, secondo il giornalista, si troverebbero di fronte a dei parametri economici fuori target.

“La Fiorentina fa sul serio per Lucas Paquetà – scrive Schira – ed è pronta a inserire come contropartita Pol Lirola. Il Milan ha chiesto informazioni per Chiesa (i parametri economici sono fuori target: stipendio da 5 milioni di euro e valutazione del cartellino da 70 milioni) e Milenkovic”. Piano complicato dunque per il Milan quello che porta a Federico Chiesa. L’Inter lo segue da vicino e lavora al prossimo colpo, monitorando continuamente anche la pista che porta a Sandro Tonali del Brescia. La Beneamata pesca dalla Nazionale e studia le mosse migliori per il suo futuro.

