Inter, per Sanchez spunta la pista Atletico Madrid: “So che a Simeone piace molto”

Il futuro di Alexis Sanchez è ancora tutto da decifrare, ma una cosa appare piuttosto chiara e definita: non rimarrà all’Inter. Il club nerazzurro, infatti, sembra aver già deciso di non riscattare il cileno dal Manchester United, sia per gli alti costi che porta con sé – a fronte di prestazioni in campo non indimenticabili -, sia per una serie di problemi fisici che sembrano ‘intimorire’ il club. Anche il ritorno in Inghilterra, però, sembra da escludere: una possibile nuova pista la suggerisce l’ex calciatore Leo Rodríguez, oggi procuratore.

Inter, per Sanchez spunta la pista Atletico Madrid

«Alexis è ancora un grande giocatore. Il problema è che gli manca la continuità, all’Inter gioca con un modulo particolare. In questo momento deve andare in un club dove l’allenatore lo vuole fortemente ed il modulo lo avvantaggia», ha dichiarato a Radio Cooperativa. E da lì nasce la nuova idea per Sanchez, che risponde al nome dell’Atletico Madrid: «So che a Simeone piace Alexis, e in una squadra con le caratteristiche dell’Atletico potrebbe giocare ed avere continuità».

