Inter, per un Lautaro Martinez che parte c’è un Lacazette che arriva? Il punto

Fare i conti con il Barcellona di Lionel Messi non sarà di certo cosa facile, l‘Inter ha preso seriamente in considerazione il possibile addio di Lautaro Martinez, ma ovviamente non ha alcuna intenzione di privarsi dell’argentino. Nell’ipotesi più negativa, con il “Toro” in destinazione Catalogna, l’AD Beppe Marotta starebbe selezionando gli eventuali sostituti.

Lo sguardo è diretto a Londra, in casa Gunners, alle prese nella prossima estate di una vera rivoluzione. La stagione negativa dell’Arsenal ha dato vita a diversi rumors di calciomercato legati ai suoi giocatori migliori. In queste ultime settimane si è parlato sempre più di un possibile addio di Aubameyang, nelle ultime ore anche di Lacazette.

Se il centravanti scuola Milan ed ex Borussia Dortmund sembra lanciare segnali d’addio ogni giorno sempre più frequenti, su di lui oltre all’Inter ci sarebbe anche il Real Madrid, non si può dire lo stesso per Lacazette. Infatti, stando a quanto riporta calciomercato.it, il francese avrebbe una clausola nel contratto che gli consentirebbe di liberarsi senza la Champions League, ma a questa ipotesi lo stesso ex Lione puntualizza a Sky Sport Uk: “Non ne so nulla, ho un contratto con il club, non c’è motivo per me di andarmene, tutti sono felici con me al club”.



