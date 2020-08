Sky – Perisic-Nainggolan, cessioni congelate: il futuro dipenderà dall’allenatore

Con l’inevitabile dubbio con cui deve fare i conti la panchina dell’Inter anche buona parte delle operazioni di mercato sono momentaneamente sospese. Se Sandro Tonali è un profilo che mette d’accordo tutti, tant’è che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità, diverso è per altri calciatori che sono in orbita nerazzurra. In primis, per quanto riguarda il mercato in uscita, rientrano in questa cerchia sia Ivan Perisic che Radja Nainggolan. Secondo quanto riportato da Sky, infatti, il futuro dei due ex interisti è congelato: tutto dipenderà dalla decisione che verrà presa in tema allenatore.

Se Antonio Conte dovesse essere confermato sulla panchina dell’Inter, il loro addio sarà quasi inevitabile. Se il salentino dovesse invece essere esonerato e rimpiazzato da Massimilano Allegri, ecco che invece tutto potrebbe essere rimesso in discussione.

