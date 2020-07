TS – Inter attendista: ecco il ‘piano Vidal’ per far cedere il Barcellona

Chissà se alla fine l’Inter riuscirà finalmente ad avere Arturo Vidal e mettere a disposizione di Antonio Conte uno dei calciatori che ha fin qui più richiesto sul mercato. Il centrocampista cileno, come confermato questa mattina nell’edicola di Tuttosport, resta uno dei principali obiettivi del club nerazzurro per il prossimo anno. Nonostante l’età avanzata, il tecnico leccese vede nell’ex Juventus e Bayern Monaco una pedina fondamentale per fare uno scatto in avanti soprattutto a livello di mentalità.

Il piano dell’Inter, a tal proposito, è piuttosto chiaro e lineare. Dal momento che il Barcellona considera ancora il valore di Arturo Vidal sui 15-20 milioni di euro – effettivamente troppi per un 33enne – la dirigenza nerazzurra ha intenzione di aspettare solamente gli ultimissimi giorni di calciomercato per mettere pressione al club catalano. Il cileno entrerà infatti nell’ultimo anno di contratto e, una strategia attendista, come spesso accade in questi casi potrebbe convincere la società blaugrana ad operare un maxi sconto dell’ultim’ora, pur di non rischiare di portarlo a scadenza e perderlo a zero.

