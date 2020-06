Marotta piazza due colpi in uno: Sarr avvicina Kumbulla, promessa mantenuta col presidente Setti

L’Inter si prepara a piazzare due colpi in uno. Il possibile arrivo di Malang Sarr, infatti, può favorire anche lo sbarco a Milano di Marash Kumbulla. Il motivo? Il club nerazzurro, spiega Tuttosport, ha fatto una promessa al presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti: in caso di passaggio all’Inter, Kumbulla sarebbe rimasto in gialloblu per un’altra stagione. In questo senso, quindi, l’arrivo di un altro difensore nella batteria dei centrali di Conte può permettere a Marotta di mantenere la promessa fatta.

A differenza di Vertonghen, Sarr potrebbe essere il prescelto per un fatto di età e di rivendibilità futura. Arrivando a parametro zero – e quindi a costi molto contenuti -, il francese non precluderebbe all’Inter di poter investire anche su Kumbulla. Peraltro, un altro anno di permanenza in Veneto aiuterebbero l’italoalbanese a prendere ancor più dimestichezza con la Serie A. Senza dimenticarsi che Ivan Juric, allenatore del Verona, è un vero maestro di calcio nonché utilizzatore della difesa a tre.

