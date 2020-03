TS – L’Inter riabbraccerà Pinamonti in estate: le cifre del riacquisto

C’erano grandissime aspettative ad inizio campionato, solo in parte rispettate nelle primissime partite da Andrea Pinamonti. Il centravanti ex Inter passato al Genoa per 18 milioni di euro, oltre a perdere confidenza con il gol negli ultimi mesi, ha anche perso il posto da titolare nell’attacco del Grifone. Rimangono tre mesi per riuscire ad aggiustare la propria stagione, dopo quello che era stato un primo impatto positivo l’anno precedente in Serie A trascorso al Frosinone.

Secondo quanto scritto stamattina sulle pagine di Tuttosport, al di là del suo rendimento complessivo, la prossima estate l’Inter riacquisterà per 20 milioni di euro l’attaccante cresciuto nel proprio settore giovanile, rispettando il gentleman agreement pattuito con il Genoa al momento della cessione. Non è comunque escluso che, una volta rientrato a disposizione del club, venga nuovamente girate in prestito in Serie A.



