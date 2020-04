Inter, pioggia di soldi per il mercato: “Pronti 100 milioni per Tonali, Castrovilli e Chiesa!”

Secondo Enzo Bucchioni il calciomercato dell’Inter non conoscerà la crisi portata dal Coronavirus. All’interno del suo editoriale scritto per Tuttomercatoweb, viene infatti affrontata la vicenda relativa ai giovani italiani più promettenti del momento. Oltre al colpo Pogba, Beppe Marotta sarebbe intenzionato a mettere le mani anche su Sandro Tonali, Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa.

“Per i ragazzi della Fiorentina e del Brescia ci sono a disposizione cento milioni di euro”, scrive Bucchioni nel suo editoriale. Una vera e propria pioggia di milioni per l’Inter da parte di Suning, che stando a quanto scrive il giornalista non risentirebbe eccessivamente dello stop obbligato del calcio. Peraltro, tutti questi acquisti porterebbero una vera e propria rivoluzione in casa nerazzurra, garantendo una rivoluzione all’interno del centrocampo di Antonio Conte.

