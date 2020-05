Inter-Pogba, la rivelazione della Gazzetta: “Marotta c’è, ma non è un obiettivo primario”

L’Inter monitora Pogba, ma non lo ritiene un obiettivo primario. Secondo quanto scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, il club nerazzurro resta presente sul calciatore, anche per evitare di lasciare alla Juventus campo libero. Ad oggi sembrano essere i bianconeri il club più forte su di lui, soprattutto per una questione affettiva. Pogba, infatti, era stato lanciato dai bianconeri nel grande calcio, diventando uno dei centrocampisti più promettenti del calcio europeo.

Allo stesso tempo, però, anche l’Inter gode di un ‘fattore affettivo’ nella mente di Pogba: a Milano, infatti, ci sono proprio Antonio Conte, tecnico che gli diede fiducia e lo lanciò, e Beppe Marotta, dirigente che ebbe l’intuizione di portarlo a Torino come ‘scarto’ del Manchester United. “La presenza dell’Inter nella contesa è chiaramente in second’ordine, partendo dal presupposto che i nerazzurri stimano il giocatore ma non hanno un piano immediato per lui”, scrive la Rosea in merito. Si prospetta quindi un altro, l’ennesimo, scontro Inter-Juve sul mercato.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!