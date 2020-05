GdS – Inter, Pogba è un bene di lusso: Zhang attende il momento opportuno

Delle voci che circolano da parecchi giorni sull’interesse dell’Inter nei confronti di Paul Pogba, bisogna partire da due certezze. Innanzitutto che il club nerazzurro per la prima volta ha messo realmente nel mirino uno dei centrocampisti considerati più forti al mondo, contendendolo ai migliori top club di Europa. In secondo luogo, però, che attualmente – considerata l’imminente crisi economica come residuo del coronavirus – fra costo di trasferimento e ingaggio il francese diventa un obiettivo fuori dagli standard nerazzurri.

Come ribadito da La Gazzetta dello Sport nelle pagine di questa mattina, il centrocampista ex Juventus è considerato un bene di lusso. Se il trasferimento potrebbe essere finanziato dalle cessioni degli attuali calciatori in prestito, sperando pure in uno sconto del Manchester United vista la scadenza del contratto del francese nel 2021, è lo stipendio a far paura ai vertici interisti. L’equilibrio tra il fatturato e il monte ingaggi della società della famiglia Zhang a prima vista non permette di superare l’attuale soglia dei 7,5 milioni netti garantiti a Lukaku ed Eriksen. E la politica della crescita graduale non ammette brusche accelerazioni. Pogba è un bel progetto, ma al momento opportuno.

