Mercato – Inter, l’offerta finale del PSG per Icardi vale 65 milioni di euro compresi di bonus

Sono ore caldissime in casa Inter sul fronte Mauro Icardi. Entro domenica nerazzurri e Paris Saint Germain dovrebbero annunciare il trasferimento a titolo definitivo dell’argentino in Francia, rispettando la scadenza del riscatto fissata al momento del prestito al 31 maggio. Come riportato da Sportmediaset, dopo un iniziale proposta ritenuta fin troppo bassa dalla società di viale della Liberazione, sarebbe invece arrivato il via libera all’ultima offerta economica all’indirizzo di Maurito.

La quota fissa proposta ai nerazzurri ammonta adesso a 55 milioni, cifra che presenta uno sconto sostanziale rispetto ai 70 che lo scorso 2 settembre erano stati pattuiti da entrambe le parti. Ma con bonus facilmente raggiungibili il costo finale dovrebbe avvicinarsi a 65 milioni di euro. L’Inter, così facendo, realizzerà la sua cessione più onerosa di sempre, con una ricca plusvalenza rispetto ai 13 milioni con cui aveva acquistato l’argentino dalla Sampdoria nell’estate del 2013.

