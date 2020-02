Mercato – Inter, ti ricordi Acuña? L’argentino firma il rinnovo con lo Sporting CP

Marcos Acuña sarà ancora un giocatore dello Sporting CP. Stando a quanto riporta il famoso quotidiano sportivo O Jogo, Frederico Varandas, concretizzerà l’aumento dello stipendio richiesto dall’esterno argentino, così come gli era stato promesso nei mesi prima. Una telenovela tutta portoghese, che finalmente vede però calare il sipario.

Pablo del Rio, agente dell’atleta, è stato avvistato recentemente a Lisbona per chiarire i malintesi tra le parti ribadendo la volontà del giocatore di rinnovare con un ritocco allo stipendio. Del Rio è arrivato anche al punto di minacciare di non far scendere in campo il suo assistito in occasione della Coppa di Lega e della sfida contro la Portimonense.

Tutto è bene quel che finisce bene però, al momento tutto sembra risolto e Acuña dovrebbe vedere il suo stipendio con un leggero rialzo, guadagnando circa 1,4 milioni di euro a stagione. La durata del contratto, attualmente fino al 2023, dovrebbe pertanto essere mantenuta, con una clausola rescissoria pari a 60 milioni di euro.

In questo modo, Acuña vedrà finalmente mantenuta la promessa di un miglioramento sullo stipendio, dopo aver visto la possibilità di un trasferimento nell’ultima finestra di mercato, a gennaio, precisamente alla corte di Antonio Conte. L’Inter, aveva espresso interesse per il prestito fino alla fine della stagione con un’opzione di acquisto obbligatorio di 10 milioni.

L’offerta fu rispedita al mittente, così come i vari assalti dello Zenit di San Pietroburgo. I russi avevano offerto 16 milioni di euro iniziali, una cifra non sufficiente secondo la dirigenza portoghese, che per il giocatore argentino, aveva espressamente richiesto almeno venti milioni cash.

