Inter, ricordi Kondogbia? Vicino l’addio al Valencia: tesoretto in arrivo per Marotta

Geoffrey Kondogbia potrebbe ricoprire un ruolo importante nel mercato nerazzurro. Secondo quanto riportato da El Desmarque, il Valencia è pronto a sacrificare il centrocampista francese ex Inter per far pronte alla crisi economica post coronavirus.

Kondogbia piace tanto al Nizza, tanto che i contatti tra i due club sono stati avviati da tempo. La dirigenza francese avrebbe già presentato un’offerta ufficiale e il giocatore sarebbe anche pronto a raggiungere subito il connazionale Vieira in Francia. L’Inter monitora attentamente gli sviluppi della trattativa in quanto detiene il 25% sulla rivendita di Kondogbia, dopo il suo passaggio nell’estate 2018 al Valencia per 25 milioni di euro.

