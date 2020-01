Inter, il rinnovo di Ausilio sta per diventare realtà: gli ultimi aggiornamenti

Importante riconoscimento in arrivo per Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter ormai da diversi anni. Il dirigente nerazzurro, infatti, vedrà ricompensato il buon operato delle ultime stagioni con il rinnovo del contratto probabilmente fino al 2022. Nonostante le critiche ricevute negli scorsi anni da parte dei tifosi, il lavoro svolto senza far troppo rumore e con preziosi colpi a parametro zero, sta iniziando a dare i suoi frutti.

Un accordo ad un passo dal raggiungimento ufficiale, non scontato fino a qualche settimana fa. Con l’arrivo nel dicembre 2018 di Beppe Marotta in società nella figura di amministratore delegato per la parte sportiva dell’Inter, si era infatti pensato ad un possibile divorzio con Ausilio. Secondo Sportitalia, invece, l’intesa è stata praticamente raggiunta ed il duo che tanto bene sta facendo sul mercato nerazzurro sarà protagonista anche nelle prossime stagioni.

