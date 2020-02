CM.com – Inter, rinnovo di Lautaro non prioritario. E l’interesse del Barcellona non fa paura

Le voci sull’addio di Messi dal Barcellona a fine stagione, hanno nuovamente ripuntato i fari sul Lautaro Martinez in ottica blaugrana. Il centravanti argentino, indicato proprio dalla Pulce alla dirigenza catalana qualche mese fa, non ha ancora rinnovato con i nerazzurri e in Spagna da diverso tempo lo accostano con una certa insistenza al Barcellona per raccogliere in futuro l’eredità di Luis Suarez.

L’Inter, secondo quanto riportato da calciomercato.com, si fida parecchio del giovane attaccante e non teme la concorrenza del club spagnolo. Il rinnovo del contratto, infatti, non è prioritario in questo momento in casa nerazzurra, anche se l’impressione è che nel corso del 2020 potrebbero arrivare in tal senso importanti novità. La dirigenza vuole prima chiudere la stagione cercando di inseguire tutti gli obiettivi a disposizione: successivamente si potrà finalmente parlare di rinnovo del contratto ed aumento dell’ingaggio per Lautaro Martinez.

