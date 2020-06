Mercato – Inter, il riscatto di Sensi non è a rischio: decisione presa da tempo

L’infortunio di Stefano Sensi comunicato dal club pochi giorni fa, l’ennesimo della stagione, ha chiaramente gettato nello sconforto tutti i tifosi nerazzurri. Per quanto visto nelle prime giornate di campionato, un calciatore del genere in questa squadra farebbe davvero la differenza e non averlo ancora per qualche settimane è un vero peccato. I tempi di recupero viaggiano sulle tre settimane, compromettendo difatti metà del percorso in campionato in questa nuova ripresa.

L’idea del club è quella di non affrettare i tempi del rientro ed averlo pienamente a disposizione per l’Europa League ad agosto. Per quanto riguarda il riscatto dal Sassuolo, Fabrizio Romano ha cercato di fare chiarezza sulle pagine di calciomercato.com. Qualcuno, infatti, ha sollevato qualche perplessità sulla volontà dell’Inter di averlo a titolo definitivo per via dei troppi stop durante la stagione. In realtà i club nerazzurro non ha alcun dubbio di mercato: da tempo ha preso la decisione di riscattarlo e verserà con certezza i 20 milioni di euro al Sassuolo per trasformare il prestito in trasferimento a titolo definitivo.

