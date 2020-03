Inter, rivoluzione in difesa: Bastoni sul trono, Skriniar ora è ‘meno incedibile’?

L’Inter di Antonio Conte ha cambiato molto rispetto alla scorsa stagione. Tra le principali modifiche offerte dal tecnico interista, la più rivoluzionaria riguarda la difesa a tre, che in quel di Milano non si vedeva ormai dai tempi di Stefano Pioli, con il terzetto composto da Miranda, Medel e Murillo. Ora, però, il livello è salito sensibilmente, tanto che, secondo La Gazzetta dello Sport, ora Milan Skriniar non sarebbe più così incedibile.

Inter, ora Skriniar può partire?

L’esplosione di Alessandro Bastoni, infatti, porta a nuovi scenari di mercato. Il classe 1999 è arrivato due anni fa dall’Atalanta per la cifra monstre di 31 milioni di euro, ed ora è arrivato a prendersi il posto da titolare nella retroguardia interista. Su di lui si sono posati gli occhi di diverse big europee, ma l’Inter ha sbarrato la strada: attualmente, la società nerazzurra sembra molto più decisa a trattenere Bastoni rispetto a Skriniar.

