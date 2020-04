CM.com – Inter-Sanchez, addio a fine stagione. Ipotesi MLS o Cina per il futuro del cileno

Qualora il campionato dovesse riprendere, rimarrebbero pur sempre circa due mesi per poter sconvolgere qualsiasi tipo di gerarchia sia a livello di club che individuale. Per cui, dare per scontata adesso una bocciatura nei confronti di Alexis Sanchez da parte dell’Inter potrebbe comunque essere ancora precoce. Resta il fatto che fin qui il cileno non ha reso le aspettative della vigilia, a causa soprattutto dell’infortunio che nel suo momento migliore della stagione lo ha colpito alla caviglia in nazionale tenendolo fuori dai campi per oltre due mesi.

L’attaccante cileno allo stato attuale tornerebbe dal prestito nerazzurro a fine campionato al Manchester United. Qui, però, come ricordato da calciomercato.com, il calciatore non è più considerato un elemento su cui puntare né dalla società, né dal tecnico Solskjaer. Così, nel caso in cui non dovesse essere riscattato realmente dalla dirigenza nerazzurra, ecco che per l’ex Arsenal potrebbe aprirsi uno scenario fuori dal calcio europeo. Due le ipotesi: la ricca MLS in continua ascesa negli ultimi anni, oppure una suggestiva avventura Super League cinese per dimostrare al mondo intero di non aver perso il suo talento.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!