Mercato – Inter, Sanchez potrà giocare contro il Getafe. Si lavora per prolungare oltre il 6 agosto

Nonostante l’accordo raggiunto tra Inter e Manchester United per l’estensione del prestito di Alexis Sanchez sia stato raggiunto sino alla prima settimana di agosto, escludendo difatti le fasi finali dell’Europa League, il club nerazzurro non demorde. Premettendo che l’attaccante cileno in ogni caso ci sarà per la sfida contro il Getafe che si disputerà tra il 5 e il 6 agosto, Marotta sta lavorando incessantemente per convincere i Red Devils a prolungare il prestito sino alla fine del mese di agosto.

Essendo rivali diretti all’interno della competizione europea, non sarà facile strappare il nuovo accordo con il Manchester United per avere Sanchez anche nelle fasi finali in caso di passaggio del turno nella gara secca contro il Getafe. Ecco gli ultimi aggiornamenti riferiti dal giornalista Matteo Barzaghi: “L’Inter può tenere Sanchez fino al 6 agosto compreso. Per cui può giocare con il Getafe. Nel frattempo proveranno ad allungare anche oltre”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!