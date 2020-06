I motivi che hanno spinto l’Inter a concedere un’altra opportunità a Sanchez

Deve guardarsi bene le spalle Lautaro Martinez dall’insidia Alexis Sanchez che scalpita per un posto da titolare. Già dal prossimo turno di campionato, previsto domenica sera quando i nerazzurri a San Siro giocheranno il recupero della 25esima giornata contro la Sampdoria, l’attaccante cileno potrebbe partire dal primo minuto superando l’argentino nelle preferenze. Ma cosa ha spinto nuovamente i nerazzurri a ripensare nella possibilità di puntare non solo per le prossime settimane, ma anche nelle prossime stagioni sull’ex Manchester United?

Come sottolineato questa mattina da Tuttosport, i fattori da individuare sono due: innanzitutto il rifiuto di Dries Mertens all’offerta interista; in secondo luogo al club nerazzurro è piaciuto il piglio propositivo con cui Sanchez si è ripresentato ad Appiano Gentile dopo il lockdown. Due motivi che hanno spinto l’Inter ad affrontare l’argomento riscatto nell’ambito dei colloqui avuti con lo United per prolungare l’attuale prestito fino al 30 agosto. In tal caso, però, andrebbe trattato con Sanchez il tema dell’ingaggio, visto che la società nerazzurra non potrebbe permettersi i 12 milioni di euro percepiti attualmente, ma vorrebbe ottenere condizioni di gran lunga vantaggiose.

