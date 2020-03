TS – Asse Inter-Sassuolo, tocca a Locatelli. Sarà vice Brozovic al posto di Borja Valero

Fin dai tempi della Juventus, i rapporti tra Beppe Marotta e il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, sono sempre stati ottimi. Non è un mistero che molte delle trattative condotte tra i due nel corso degli anni siano state favorite proprio dalla loro amicizia. In bianconero, ad esempio, si pensi alla comproprietà per Berardi a Lirola, Rogerio, Peluso, Zaza e Boakye. Insomma, parecchie operazioni che l’amministratore delegato sta cercando di replicare con maggiore fortuna oggi all’Inter.

Questo strano asse Milano-Reggio Emilia è iniziato, però, ancor prima dell’arrivo del dirigente varesino nei quadri dirigenziali nerazzurri. Nell’estate del 2018 era stato infatti Matteo Politano ad inaugurare l’avvio di una relazione importante. La scorsa estate, invece, a sorpresa l’Inter aveva portato a termine pure l’acquisto di Stefano Sensi, rivelatosi un grandissimo calciatore sin dai primi mesi a Milano, mostrando qualità che al Sassuolo non aveva ancora espresso appieno.

Il prossimo calciatore a ripercorrere lo stesso percorso, potrebbe essere Manuel Locatelli che, come riportato da Tuttosport, in questo campionato è finalmente esploso. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, si era fatto conoscere per la splendida rete di controbalzo segnata alla Juventus. Bocciato successivamente dai rossoneri che gli preferirono Biglia, è stato al Sassuolo che il centrocampista ha trovato la sua dimensione. Per caratteristiche potrebbe essere il vice ideale per Brozovic, visto che Borja Valero andrà in scadenza di contratto. L’ingaggio è ancora basso e la valutazione di 25 milioni di euro per il cartellino non dovrebbe rappresentare un ostacolo per l’Inter. Giovane italiano, di prospettiva e… del Sassuolo, tutte caratteristiche che piacciono a Marotta.

