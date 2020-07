Inter scatenata: dopo Hakimi non finisce qui, pronti altri due colpi. Nomi e trattative

L’Inter è scatenata sul mercato. Dopo l’arrivo dell’ufficialità relativa al colpo Achraf Hakimi, Beppe Marotta non è ancora pronto a fermarsi e si prepara invece a regalare altri due colpi ad Antonio Conte. Le operazioni sugli esterni non sono ancora terminate: sistemata quella di destra con l’esterno marocchino, ora l’Inter lavora anche per Emerson Palmieri. Come vi abbiamo anticipato in esclusiva in mattinata, sono stati avviati in queste ore i primi contatti con il Chelsea, che si è dimostrato disponibile alla cessione.

Rispetto a quella di Marcos Alonso, infatti, la posizione nella rosa di Emerson Palmieri non è di primissimo piano, tanto che quest’anno ha collezionato solo 16 presenze (14 in Premier League e 2 in Champions League). In vista dell’Europeo che si terrà l’estate prossima, quindi, la possibilità di giocare con più continuità potrebbe ingolosire il brasiliano. Passando alla zona centrale del campo, invece, proseguono i contatti per portare all’Inter anche Sandro Tonali. I nerazzurri non hanno fretta, tanto che, come scrive Calciomercato.com, sono intenzionati a stabilire il prezzo finale della trattativa entro fine luglio. L’accordo con il calciatore c’è, si lavora quindi per strappare la cifra ideale per il cartellino.

