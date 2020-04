Inter, semaforo (nero)verde da Sassuolo: dopo Sensi pronto il colpo Locatelli

Dopo aver portato a Milano Stefano Sensi la scorsa estate, Beppe Marotta valuta un altro colpo direttamente da Reggio Emilia. In casa Sassuolo, infatti, un altro nome che piace all’Inter è quello di Manuel Locatelli, che sta facendo bene in neroverde dopo essere stato lanciato da Montella nel Milan. Quello del classe 1998 sarebbe un colpo low cost rispetto agli altri nomi quali Vidal, Tonali o Castrovilli, ma ugualmente preso in considerazione dal management nerazzurro.

Gli ottimi rapporti tra le società, spiega infatti il Corriere dello Sport, potrebbero favorire l’affare e permettere a Marotta di regalare a Conte un buon sostituto – peraltro italiano, a rinforzare la già ben nutrita colonia – ai suoi centrocampisti titolari. In attesa del colpo da novanta che l’Inter ha in canna e valuta tra nomi dalla Serie A e dall’estero.

