Inter, Sensi sarà riscattato dal Sassuolo: pronti 20 milioni. Ma attenzione al Barcellona

Stefano Sensi ha vissuto una stagione all’Inter ricca di problemi fisici, ma la dirigenza nerazzurra ha pochi dubbi sul suo futuro. Il centrocampista ex Sassuolo sarà riscattato. Secondo Tuttosport, il club di Viale della Liberazione verserà circa 20 milioni di euro nelle casse dei neroverdi. I rapporti tra le due dirigenze sono ottimi e solo per le questioni di Fair Play Finanziario, l’affare non è stato ufficializzato fin dal principio come un obbligo di riscatto.

L’Inter è sempre stata convinta: le prestazioni dei primi mesi hanno lasciato pochissimi dubbi allo staff tecnico e nonostante l’arrivo di Christian Eriksen dal Tottenham, i piani non sono mai cambiati. Sarà Antonio Conte a sviluppare le idee tattiche giuste per far coesistere tutti, con un occhio sempre vigile al mercato.

Sensi, infatti, è nel mirino di diversi top club, tra cui il Barcellona, che potrebbe tentare l’affondo e un probabile doppio colpo con Lautaro Martinez. “E’ presto per dire se c’è qualcosa di vero tra Sensi e il Barcellona”, affermò l’agente , Beppe Riso, a margine dell’evento ‘Fairplay&Football’. Ma sia il procuratore che la dirigenza sanno benissimo che i blaugrana monitorano il centrocampista da diversi mesi.

