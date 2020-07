CorSera – Inter, ombre sul futuro di Sensi. Verrà riscattato, ma non è detto che rimanga

E’ evidente che l’Inter, tra tutti i reparti, si stiamo muovendo soprattutto a centrocampo. Una volta acquistato il laterale sinistro, con Emerson Palmieri in pole position, il club nerazzurro potrà infatti concentrarsi esclusivamente su un settore che ha bisogno di innesti di un certo livello. Questa mattina, ad esempio, il Corriere della Sera ha accostato alla società interista alcuni big del calibro di Paul Pogba, Arturo Vidal, Nicolò Zaniolo e Milinkovic-Savic.

Ad ogni entrata, però, dovrà corrispondere una cessione per non rischiare di ritrovarsi esuberi in vista del prossimo anno. Per questo motivo il noto quotidiano milanese ha immaginato uno scenario ad oggi mai prospettato. Oltre alle cessioni già preannunciate di Borja Valero, Gagliardini e Vecino, per la prima volta dal suo arrivo all’Inter anche Stefano Sensi rischia il posto in squadra per la prossima stagione.

Il centrocampista in prestito dal Sassuolo verrà in ogni caso riscattato dal club nerazzurro per circa 20 milioni di euro. Ma, come ravvisato dal Corriere della Sera, non è detto che rimanga. Specialmente se non dovesse rientrare in condizione entro fine stagione, le riflessioni sulla sua integrità fisica potrebbero portare ad uno scenario che fino ad oggi nessuno si sarebbe mai aspettato visto l’impatto clamoroso che l’ex Cesena aveva avuto ad inizio campionato.

