Inter, senti Kumbulla: “Voglio giocare la Champions League! Difesa a 3? Meglio sul centrosinistra”

Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell’Hellas Verona, è uno dei primi obiettivi dell’Inter in vista della prossima finestra di calciomercato. Il gioiello di Ivan Juric ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera: “Sono molto serio, è vero, ma solo quando serve. So anche divertirmi. Mio papà e il mister penso intendano semplicemente dire che sono maturo per l’età che ho”.

L’esordio in Serie A con il Verona: “Penso sia il sogno di tutti: già è difficile arrivare in alto, farlo con la squadra con cui tutto è iniziato è indescrivibile. Poi il mio primo gol in Serie A, di testa, contro la Sampdoria: un momento indelebile”.

Chiellini come idolo: “Sì: ho sempre ammirato la sua grinta e la sua voglia di migliorarsi. È un autentico guerriero in campo”.

L’avversario più forte affrontato: “Dybala, per le caratteristiche tecniche e fisiche: un funambolo“.

Sul centrosinistra della difesa a 3: “Mi piace molto, perché ho anche una certa libertà di propormi in avanti”.

Il sogno: “Voglio giocare in Champions”.

