Inter, senti Musso: “L’interessamento dell’Inter mi spinge a far meglio, vedremo come finirà”

Juan Musso è uno dei profili adocchiati da parte dell’Inter come vice Handanovic per poi diventare il portiere titolare nelle prossime stagioni. Il numero uno dell’Udinese – nonostante il costo elevato – è seguito da tempo dalla società nerazzurra che più volte ha sondato il terreno con i friulani.

Oggi musso ai microfoni di TNT Sports ha mandato un messaggio diretto ai nerazzurri, rispondendo alla domanda sul suo futuro: “Non può far altro che farmi piacere l’interessamento dell’Inter. Sono davvero contento a prescindere di come andrà a finire. L’Inter è un club mondiale ed essere seguito da loro mi spinge sempre di più a far meglio, già averla come rivale è una forte motivazione”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!