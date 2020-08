Inter, senti Setti: “Se Kumbulla rimane? Ci sono trattative, un top club sarebbe una grande occasione”

Sono piuttosto confortanti le parole pronunciate dal presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti nell’intervista rilasciata ai microfoni di tuttomercatoweb.com. In merito alla cessione di Marash Kumbulla, difensore centrale classe 2000 che nella passata stagione si è messo particolarmente in evidenza, il numero uno del club veneto ha lasciato intendere di essere in trattativa con un club importante per la cessione. E, stando alle ultime di mercato, sappiamo come in Italia sia l’Inter ad essere nettamente in vantaggio su tutti.

Il club nerazzurro aveva infatti trovato un’intesa di massima nelle scorse settimane con il Verona, per un’operazione complessiva da oltre 30 milioni di euro, con l’inserimento di due contropartite tecniche. Una volta chiuso definitivamente l’acquisto di Kolarov con la Roma, l’Inter potrebbe lanciare l’assalto definitivo per Kumbulla. Queste le parole di Setti a tal proposito: “Kumbulla rimarrà? Ci sono tante trattative e interessi, vediamo cosa succede. Vederlo finire in un gran club sarebbe una grande occasione per il ragazzo, ma se rimane non è un problema, è un gran giocatore e lo teniamo volentieri”.

