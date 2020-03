TMW – Inter, Skriniar non è in uscita: per Conte è tra gli incedibili

E’ evidente che non è stata fin qui la migliore stagione di Milan Skriniar all’Inter. C’è un aspetto, però, che spesso ci si dimentica quando si parla del feeling tra il difensore centrale e il modulo di Antonio Conte, ovviamente penalizzante sotto certi aspetti in relazione alle caratteristiche del ragazzo. Nei primi mesi sotto la guida del tecnico leccese, lo slovacco è stato difatti il difensore più utilizzando con ben 2.762 minuti collezionati, precedendo – seppur di poco – anche Stefan de Vrij fermo a 2.634.

Un dato eloquente che testimonia la fiducia che Antonio Conte ripone in Skriniar, sebbene qualche errore di troppo commesso rispetto ai suoi standard. Il processo di apprendimento alla difesa a tre è tutt’ora in atto: il tecnico gli chiede soprattutto maggiore personalità e precisione in uscita di palla, anche a costo di risultare imperfetto in alcune dinamiche. Sotto il profilo difensivo, invece, in confronto alle difficoltà iniziali, lo slovacco pare essersi calato più nella parte, riuscendo difendere sempre meglio a campo aperto.

In tema di mercato, secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, si riflette perfettamente la fiducia di Conte nei confronti dello slovacco. Nonostante si parli ormai da mesi di possibili offerte da 65 milioni di euro provenienti da club del calibro di Barcellona, City, Real Madrid e Manchester United, sia il tecnico nerazzurro che la società non hanno alcuna intenzione di privarsi di Skrinar, a meno di clamorose offerte ben fuori mercato ed impossibili da rifiutare.

