Skriniar chiarisce: “Non ho motivo di lasciare l’Inter, il club e l’allenatore mi vogliono ancora”

“Voglio ringraziare i miei compagni di squadra, gli allenatori della Nazionale e del club, tutti coloro che mi supportano, la mia famiglia ed i tifosi. Sono molto felice di aver vinto questo premio, è una bella soddisfazione. Mi dà nuova linfa e nuove motivazioni per il futuro”. Con queste parole, direttamente dal ritiro della Slovacchia, Milan Skriniar ha commentato il premio vinto grazie al sondaggio lanciato da ‘Pravda’ per stabilire il miglior giocatore slovacco del 2019. Premio che avrebbe dovuto ritirare già a marzo, ma che non ha potuto fare a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia causata dal Covid-19.

Un bel riconoscimento per Skriniar, in attesa di capire se il suo futuro sarà ancora nell’Inter oppure lontano da Milano. Ed anche questo tema è stato oggetto di discussione: “Ero abituato a giocare con regolarità tutte le partite, poi l’allenatore ha iniziato a ruotare un po’ la formazione, visto che dovevamo giocare ogni tre giorni. Dopo aver ottenuto ottimi risultati e non aver più subito gol, non ha più voluto modificare l’11 titolare fino alla finale di Europa League. Mi è dispiaciuto di non aver giocato, ma l’importante era che la squadra ottenesse buoni risultati”.

Infine, Skriniar ha ribadito la volontà di rimanere all’Inter: “Ho ancora tre anni di contratto con l’Inter. Il club non mi ha mai detto che non mi voleva ed il tecnico mi vuole ancora. È normale fare delle scelte quando hai una rosa di 30 giocatori. Il mister non lo fa certo per fare male a qualcuno, ma per far vincere la squadra. Non ho motivo di lasciare l’Inter, mi sto allenando ancora duramente. Sono un giocatore dell’Inter come prima”.

