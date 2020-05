Inter stregata da Emerson Royal: ecco chi è il ‘nuovo Maicon’

Prelevato la scorsa estate dal Barcellona che per averlo aveva sborsato 12 milioni di euro nelle casse dell’Atlético Mineiro, Emerson Royal De Souza sembra essere un predestinato pronto a raccogliere la grande tradizione di terzini brasiliani. Fare degli accostamenti in questa fase è probabilmente ancora precoce, visto che stiamo parlando di un classe 1999, ma la possibilità ce possa arrivare all’Inter tra qualche mese inevitabilmente lo metterà a confronto con chi quella fascia destra l’ha cavalcata come pochi, vale a dire Maicon.

Già lo scorso anno Emerson aveva saggiato il calcio europeo con la maglia del Betis, lasciando buone impressioni al club andaluso che tramite il Barcellona lo ha immediatamente prelevato per 6 milioni di euro fino al 2021, concedendo ai blaugrana l’opzione per riaverlo pagando altri 6 milioni di euro più un’altra cifra concordata in base alla valorizzazione del calciatore. Il club catalano, però, potrebbe anticiparne il ritorno qualora fossa indispensabile per sbloccare la trattativa con Lautaro Martinez.

Quest’anno il talento di Emerson è finalmente sbocciato in Liga: in 23 presenze ha già segnato 3 reti e realizzato 5 assist, mica male per un esterno a tutta fascia, interprete ideale per il modulo di Antonio Conte. Il calciatore ha ottime proprietà tecniche oltre che ad una grande velocità abbinata ad un fisico possente. Oltre al feeling con il gol, è predisposto per un calcio palla a terra, votato alla ricerca continua di triangolazioni con i compagni. Ma non solo, perché rispetto ad altri colleghi di fascia, sa rispettare i compiti difensivi che gli vengono assegnati ed ha ancora enormi margini di crescita.

