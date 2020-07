Suning cambia tutto: mercato infuocato, Conte avrà “due squadre”. Tutti i nomi

L’Inter si prepara alla rivoluzione. L’amaro in bocca lasciato dalla sconfitta contro il Bologna non verrà smaltito senza lasciare strascichi, anzi. Antonio Conte e Beppe Marotta si sono confrontati duramente già nel post gara, all’interno degli spogliatoi. Un dialogo lungo, chiaro e finalizzato a migliorare. I due erano, sono e rimarranno sulla stessa lunghezza d’onda: per vincere urge una rosa in primis completa, ma soprattutto composta da calciatori con la mentalità vincente. Ed è qui che, scrive Tuttosport, Suning è pronta ad investire sul mercato cambiando tutto.

La nuova Inter per vincere: Conte avrà ‘due squadre’ a disposizione

L’idea della proprietà è molto chiara: mettere a disposizione di Antonio Conte due squadre complete per arrivare ai nastri di partenza con le potenzialità reali per competere per lo Scudetto. La rosa verrà quindi in parte rivoluzionata, ed in parte completata con acquisti di livello: vediamola insieme nel dettaglio.

Portieri – Nella batteria degli estremi difensori verrà operato un solo cambio. Tommaso Berni non rinnoverà il contratto e verrà rimpiazzato come terzo da Daniele Padelli. Come vice Handanovic, invece, tornerà all’ovile Ionut Radu.

Difensori – Confermatissimi i tre titolari, il primo nodo da sciogliere riguarda il futuro di Diego Godin. Nella sua ultima uscita davanti ai microfoni l’uruguaiano ha ribadito di voler rimanere a Milano, ma le difficoltà ad integrarsi nella difesa a tre sono sotto gli occhi di tutti. Al suo posto due possono essere i profili: o un centrale di esperienza e mentalità internazionale, come ad esempio Vertonghen, o un profilo più italiano, come Izzo del Torino o Kumbulla del Verona, ad oggi però più vicino alla Lazio.

Centrocampo – Il vero reparto da rifondare è proprio la mediana. Gli unici confermati saranno Christian Eriksen, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Stefano Sensi verrà riscattato, ma i continui problemi fisici accusati quest’anno fanno temere un’inadeguatezza ad adattarsi ai ritmi di Conte. Gagliardini verrà ceduto, così come Vecino, e Borja Valero non rinnoverà. Al loro posto è pronto ad arrivare Sandro Tonali, al quale verrà aggiunto un centrocampista di muscoli e temperamento. Conte, non è un mistero, vorrebbe Vidal: questa potrebbe essere la volta buona per accontentarlo.

Esterni – I due titolari sulle fasce saranno nuovi di zecca: a destra Achraf Hakimi, a sinistra, presumibilmente, Emerson Palmieri. In panchina, quindi, scaleranno Antonio Candreva ed Ashley Young.

Attacco – In attesa di capire come risolvere la questione Sanchez, mister Conte si aspetta due acquisti. Uno potrebbe essere colmato proprio dalla conferma del cileno, mentre l’altro deve necessariamente essere un vice Lukaku. Il profilo preferito resta quello di Olivier Giroud, inseguito a lungo sia l’estate scorsa che a gennaio.

