TS – L’Inter spera nel tesoretto di Gabigol: il punto sulla cessione

Procedono ancora a rilento le operazioni per quanto riguarda la cessione di Gabigol. Tra i numerosi interessi provenienti dalla Premier League, su tutti con West Ham e Crystal Palace, in vantaggio sul calciatore rimane tutt’ora il Flamengo, unica squadra ad aver avanzato un’offerta concreta nei confronti del calciatore: 16 milioni di euro per avere l’80% del cartellino il resto resterebbe in mano al club nerazzurro che, in caso di futura cessione, potrebbe realizzare una plusvalenza.

Dopo la stagione dei record e in attesa di sviluppi concreti, Gabigol – almeno formalmente – dal 1° gennaio tornerà ad indossare la maglia dell’Inter. La sua cessione, data ormai per scontato, è considerata fondamentale dal club nerazzurro, visto che la remunerazione ottenuta verrebbe investita nuovamente sul mercato in entrata. Su tutti, la priorità in questo momento porta al nome di Arturo Vidal.

