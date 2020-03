GdS – L’Inter resta forte su Tonali. Il contratto con il Brescia va in scadenza nel 2021

Inizia a muoversi già in queste settimane l’Inter in tema di programmazione per la prossima estate. Un nome che fa gola a tantissimi club in Italia e in Europa, tra cui ovviamente anche il club nerazzurro, è quello di Sandro Tonali. Il primo anno di Serie A come perno centrale nel centrocampo del Brescia lo ha consacrato come regista di grandissima prospettiva del calcio italiano, già pronto a prendere in mano anche le redini della Nazionale Italiana di Roberto Mancini.

Come ricordato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il ragazzo è legato attualmente a condizioni contrattuali particolari. L’accordo con il Brescia scade infatti nel giugno 2021, ma Cellino vanta un’opzione unilaterale per prolungarlo di un altro anno con un bonus di stipendio relativo. L’Inter, che rispetto ai giovani ha iniziato a riservare un occhio di riguardo, ritiene Tonali perfettamente in linea con la linea verde inaugurata nelle ultime stagioni.



