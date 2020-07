CdS – Inter fiduciosa per Tonali ed Emerson: “Discorsi avanzatissimi”

Se il primo acquisto dal mercato in vista della prossima stagione è stato a sorpresa quello di Achraf Hakimi, il prossimo arrivo in entrata dell’Inter potrebbe invece essere uno dei nomi già da diverse settimane accostati e attesi ad Appiano Gentile. Secondo quanto riferito questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, il club nerazzurro sarebbe in “discorsi già avanzatissimi” sia con Sandro Tonali che con Emerson Palmieri.

Per il centrocampista del Brescia l’accordo è già stato raggiunto da tempo con il calciatore e si sta soprattutto lavorando sulla distanza iniziale con il presidente Cellino, cercando di individuare anche la giusta formula per il trasferimento. L’italo-brasiliano si è invece avvicinato soprattutto negli ultimi tempi in seguito ad un appello di Conte alla dirigenza. Emerson è infatti un uomo del tecnico leccese, che lo ha allenato al Chelsea e che lo vorrebbe con sé anche a Milano per completare numericamente e qualitativamente le corsie esterne del prossimo anno.

