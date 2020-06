TS – Inter-Tonali, Marotta può chiudere entro giugno. La Juventus non potrà rilanciare

Nonostante il campionato stia per iniziare e la stagione debba ancora concludersi, l’Inter vuole chiudere entro giugno l’operazione di mercato per Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia, come rivelato più volte dal presidente Massimo Cellino e ribadito ancora nella giornata di ieri, ha espresso il suo desiderio di rimanere nel campionato italiano, dove solamente due squadre possono permettersi un investimento del genere: Inter e Juventus.

Come spiegato questa mattina sulle pagine di Tuttosport, c’è un dettaglio che non va assolutamente tralasciato dalle ultime dichiarazioni del numero uno bresciano. Cellino, infatti, ha chiuso categoricamente a cosiddette ‘operazioni fantasiose’ con scambi tra calciatori di mezzo. E in questo momento la Juventus – come dimostrato dalla maxi operazione Pjanic-Arthur che sta tentando a tutti i costi con il Barcellona – non può permettersi spese folli in uscita.

L’Inter, invece, negli ultimi tempi è stato il club che più di tutti si è avvicinato sia al calciatore che anche alla richiesta di Cellino. Dopo aver incassato i 50 milioni di euro dalla cessione di Mauro Icardi al Paris Saint Germain, i nerazzurri avrebbero disponibilità economica immediata per investire il tesoretto sul centrocampista italiano, a differenza dei bianconeri. Tonali, attualmente, viene valutato sui 50 milioni di euro, una cifra che Marotta potrebbe raggiungere con la stessa formula già utilizzata per acquistare Barella la scorsa estate: 5 milioni di euro per il prestito oneroso, più 35 per l’obbligo di riscatto ed eventuali altri bonus da concordare con il Brescia.

