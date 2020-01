SI – L’Inter si è decisa: offerti 15 milioni più bonus al Tottenham per Eriksen

Quella di oggi, potrebbe non essere una giornata importante solo per lo scambio Spinazzola-Politano in casa Inter. Il club nerazzurro, infatti, si sta muovendo pure su altri fronti. A partire da Olivier Giroud – adesso libero di vestire la maglia interista dopo la cessione di Politano alla Roma – passando soprattutto per Christian Eriksen, vero pezzo pregiato del mercato nerazzurro e tanto desiderato da Antonio Conte per il proprio centrocampo.

Adesso, stando all’ultim’ora appena comunicata su Twitter da Sportitalia, l’Inter avrebbe presentato una prima proposta ufficiale al Tottenham per avere già a gennaio il trequartista danese. Si tratta di un’offerta da 15 milioni di euro più eventuali bonus, ricordando che sia con l’agente che con il calciatore è stata raggiunta un’intesa di massima sulla formula contrattuale, ottenendo il via libera per un trasferimento in questa sessione a Milano.

