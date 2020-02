Inter, tre nomi per sostituire Lautaro: Aubameyang, Martial e Werner. Marotta ‘pronto a sbizzarrirsi’

Sebbene l’addio di Lautaro Martinez non possa che far dispiacere il mondo nerazzurro, Beppe Marotta è consapevole che, per l’Inter, incassare 150 milioni dalla cessione di un calciatore, fare una plusvalenza monstre e poterli reinvestire sarebbe la scelta migliore. Ecco il motivo per il quale l’ad non ha chiuso le porte alla cessione dell’argentino al Barcellona che, su richiesta specifica di Messi, starebbe valutando i margini per portarlo in Spagna.

Sono tre, spiega Tuttosport, i nomi che Marotta ha scritto sul suo taccuino per sostituire il Toro. Il primo e preferito è quello di Pierre-Emerick Aubameyang: centravanti dell’Arsenal classe 1989, è in scadenza nel 2021 ed il rinnovo con i Gunners non sembra proprio imminente. L’Inter ci provò già in estate, ricevendo “70 milioni” come risposta dagli inglesi. Cifra che però, ad oggi, sarebbe ridimensionata. Per caratteristiche, il gabonese sembra essere l’ideale spalla di Lukaku nel 3-5-2 di Conte.

Il secondo profilo è quello di Anthony Martial. Il francese è un pallino del ds Ausilio, che aveva provato a portarlo a Milano quando il Manchester United sembrava interessato a fare follie per acquistare Ivan Perisic. Classe 1995, valutazione intorno ai 60-70 milioni, dopo che in questa stagione ha ricominciato a segnare. L’ultima alternativa, quella più costosa, risponde al nome di Timo Werner. Classe 1996 del Lipsia, quest’anno è già arrivato a quota 27 gol in 33 giornate. Sicuramente il più futuribile dei tre, costa però 100 milioni. Senza dimenticarsi di Antoine Griezmann, vero e proprio sogno a tre zeri.

