Mercato – Un ex Genoa si candida dall’Argentina: “Mi piacerebbe giocare all’Inter”

In molti ricorderanno la vecchia promessa del calcio argentino Ricardo Centurión passato in Italia qualche stagione fa con la maglia del Genoa. L’esterno di fascia era considerato un vero e proprio talento a tutti gli effetti, grazie anche all’ottima stagione disputata al Boca Juniors che aveva preceduto il suo sbarco in Liguria. Nonostante le ottime premesse, però, l’argentino fu un vero e proprio flop, con 5 sole apparizioni all’attivo tra campionato e coppa senza alcuna rete.

Dopo qualche ottima stagione al Racing de Avellaneda, condividendo peraltro lo spogliatoio per una stagione con l’interista Lautaro Martinez, Centurión è riuscito a riprendere in mano la propria carriera, passando poi dal Messico sino ad approdare quest’anno al Vélez Sarsfield, insieme all’ex nerazzurro Ricky Alvarez. Nel corso di una diretta Instagram, l’ex Genoa ha rivelato che custodisce gelosamente un sogno nel cassetto: “Poter giocare un giorno con la maglia dell’Inter”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!