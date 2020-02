Mercato – Inter, dialogo aperto con il Verona per Kumbulla. Dimarco e Salcedo le chiavi

Ha fatto praticamente il giro di tutta Europa la super prestazione che Marash Kumbulla ha sfoggiato sabato sera al Bentegodi contro la Juventus, nella vittoria in rimonta per 2-1. Allo stadio a vedere da vicino i movimenti del centrale classe 2000, c’erano infatti osservatori di Manchester United, City e Borussia Dortmund. Insomma, per giugno si prevede un’asta dalle dimensioni internazionali, oltre ai club italiani già sulle sue orme.

Come riferito dal Corriere di Verona, attualmente per avvicinarsi alla valutazione fatta dall’Hellas per il cartellino del difensore, servono almeno 30 milioni di euro, destinati a crescere nei prossimi mesi qualora il rendimento del ragazzo dovesse continuare su questi livelli. Oltre al Napoli, che un primo tentativo a vuoto lo aveva fatto per gennaio, ci sono anche Juventus e l’Inter. In questo senso, il prestito di Federico Dimarco e l’ipotesi di rinnovare quello di Eddie Salcedo per la prossima stagione sono carte utili in mano al club nerazzurro.

