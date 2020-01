CdS – L’Inter è il chiodo fisso di Vidal: oggi può arrivare lo strappo

Nonostante vi sia la massima cautela intorno all’operazione, quella di oggi potrebbe essere una giornata importante per il futuro di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, tornato ad allenarsi insieme al resto dei compagni a Barcellona solamente ieri pomeriggio, attende con particolare interesse la pubblicazione dell’elenco dei convocati da parte del tecnico Ernesto Valverde in vista del match di domani in campionato contro l’Espanyol.

Nel caso in cui dovesse verificarsi questo scenario, secondo quanto ipotizzato dal Corriere dello Sport, lo strappo tra le parti sarebbe totale. Sebbene la distanza con l’Inter sulla valutazione del centrocampista rimanga ancora un ostacolo, l’ennesima esclusione del cileno darebbe un segnale importante. Per una trattativa alla quale contribuirà anche l’agente del giocatore, vale a dire quel Felicevich con cui l’Inter è in costante contatto e che ha già promesso a Marotta e Ausilio di fare di tutto per portare il suo assistito a Milano.

