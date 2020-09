Inter, Vidal ad un passo. Ecco tutti gli altri calciatori che hanno giocato sia in nerazzurro che nella Juventus

Arturo Vidal è ormai ad un passo dall’Inter. Il centrocampista cileno, fortemente voluto dal tecnico Antonio Conte sembra ormai in procinto di trasferirsi in nerazzurro dal Barcellona. Per lui si tratterebbe di un ritorno nel campionato italiano, visto che vi aveva giocato tra il 2011 e il 2015 con la maglia della Juventus.

Una rivalità storica quella tra i nerazzurri e i bianconeri ma che come riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche in passato, ha visto altri calciatori importanti vestire entrambe le maglie. Tra i più celebri vi è sicuramente Giuseppe Meazza, simbolo dell’Inter tra il 1927 e il 1940, passato poi per una stagione alla Juventus (1942-43), dopo una breve parentesi al Milan. Altro giocatore importante è Tarciso Burgnich che prima di vincere tutto con i colori nerazzurri, era stato un calciatore dei rivali torinesi.

A questa lista, nel corso degli anni si sono aggiunti anche i vari Marco Tardelli, l’allenatore Giovanni Trapattoni, Roberto Baggio, Christian Vieri e Edgar Davids. Gli ultimi giocatori importanti che si sono aggiunti a questa lista risalgono al periodo post-calciopoli, quando l’Inter comprò dalla Juventus il fuoriclasse svedese Zlatan Ibrahimovic ed il centrocampista francese Patrick Vieira.

L’anno scorso invece è arrivato Antonio Conte in panchina, storica bandiera bianconera in campo ed in panchina. Arturo Vidal, dunque, sarebbe in buona compagnia.

