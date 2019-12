CdS – Inter-Vidal, si allungano i tempi. Da Barcellona continuano ad ostacolare l’affare

Che i tempi per portare a termine l’affare Vidal non fossero brevissimi, lo si era capito dal contenzioso legale avanzato dal centrocampista cileno nei confronti del Barcellona qualche giorno fa. Di mezzo, però, si son messi anche degli ostacoli imprevisti che non faranno altro che rallentare ulteriormente l’operazione nelle prossime settimane. La cessione di Carles Aleñá in prestito al Betis Siviglia e l’infortunio di Arthur, hanno improvvisamente complicato la situazione del centrocampo blaugrana.

Verosimilmente, a questo punto – prima di cedere l’asso cileno – il Barcellona dovrà assicurarsi un sostituto per non rischiare di ritrovarsi con gli uomini contati. Se già in precedenza Ernesto Valverde aveva tentato di ostacolare la cessione, figuriamoci adesso che, oltre all’ex bianconero, può contare su soli 4 uomini a centrocampo. La speranza su cui è aggrappata l’Inter fa capo alla volontà del calciatore: Re Arturo vuole fortemente tornare agli ordini di Antonio Conte e il Barça – secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport – mantiene comunque aperto uno spiraglio per la trattativa.

