Sky – L’Inter ha il sì di Vidal da tempo: ecco cosa manca per l’intesa con il Barcellona

Giorno dopo giorno, tra passi in avanti e brusche frenate, nella trattativa portata avanti tra Inter e Barcellona per Arturo Vidal c’è una sola certezza: il sì del calciatore ai nerazzurri. Come ribadito pochi minuti fa da Sky Sport, il centrocampista cileno ha dato il via libera al trasferimento in maglia interista ormai da diverso tempo, complici i problemi contrattuali di natura economica avuti con i blaugrana.

Lo stimolo maggiore che ha spinto l’ex Bayern Monaco a non esitare dinnanzi alla chiamata nerazzurra, lo ha dato senz’altro Antonio Conte, tecnico che meglio di chiunque altro lo ha saputo valorizzare ai tempi della Juventus. L’unico nodo da scogliere sta in questo momento nelle mani del Barcellona: dopo la cessione in prestito di Aleñá al BetisSiviglia, il club catalano vuole prima assicurarsi un altro centrocampista per poi lasciar libero Vidal di andar all’Inter.

