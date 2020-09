MD – Inter-Vidal, si chiude entro il weekend? A Barcellona frenano l’ottimismo

Dopo l’accelerata dei contatti tra Arturo Vidal e il Barcellona verso la risoluzione anticipata del contratto del cileno che abbiamo registrato nella giornata odierna, pochi minuti fa il Mundo Deportivo ha frenato l’ottimismo che si era generato sulla possibilità di un accordo di mercato già ufficiale per la giornata odierna. Il noto quotidiano catalano, infatti, ha riferito di aver saputo da fonti vicinissime al club che la trattativa per lo svincolo del calciatore non è ancora del tutto chiusa, come si pensava nelle scorse ore.

La dirigenza blaugrana, che conferma la volontà di voler liberare l’ex Bayern Monaco, sta infatti ancora trattando nel tentativo di convincere Vidal a rinunciare completamente all’indennizzo economico cui avrebbe avuto diritto nel suo ultimo anno di contratto sino al giugno 2021. Si tratta di circa 8 milioni di euro, una cifra che evidentemente il centrocampista vorrebbe avere dal Barcellona, prima di rompere il contratto definitivamente. Ad ogni modo, l’intesa con l’Inter è già stata raggiunta e la firma sul contratto diverrà una mera formalità una volta che avrà risolto questi ultimi dettagli con il Barça.

