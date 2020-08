CdS – Inter, Vidal chiude spazio ad Eriksen: per 50 milioni può tornare in Premier!

Se l’avvio complicato di Christian Eriksen all’Inter poteva assolutamente essere giustificato dal poco tempo avuto a disposizione dal trequartista danese, è soprattutto nei match post lockdown che l’ex Tottenham ha realmente deluso molte delle aspettative riposte nei suoi confronti. L’ultima fase della stagione nerazzurra, che ha visto la formazione ad un passo dalla vittoria in Europa League, ha confermato tutte le difficoltà di Eriksen a trovare spazio nel 3-5-2 di Antonio Conte.

Per questo motivo, come scritto dal Corriere dello Sport, l’arrivo di Arturo Vidal potrebbe chiudere ancor di più le chance di partire da titolare per il danese. Addirittura, sempre secondo il quotidiano romano, alcuni intermediari starebbero già proponendo il calciatore nuovamente sul mercato della Premier League. Per liberarlo dopo appena 8 mesi in maglia Inter, servirà una cifra molto alta per una valutazione complessiva da 50 milioni di euro.

