CdS – Troppi ostacoli tra l’Inter e Vidal. Ed un precedente scomodo per i nerazzurri

Si complica vertiginosamente la pista Arturo Vidal in orbita Inter. Se mercoledì pomeriggio le voci da Barcellona lasciavano intendere una situazione giunta ormai al limite della sopportazione per il centrocampista cileno, escluso per l’ennesima volta in questa stagione dagli 11 titolari e per di più in un match storico come il Clasico, nelle ultime ore – grazie anche alla mezz’ora di qualità disputata nella ripresa ed all’affetto dimostrato nei suoi confronti da calciatori esperti come Messi e Suarez – il calciatore si sarebbe tranquillizzato.

Ma non solo, a complicare la vita dell’Inter sono altri fattori che vanno ribaditi. Innanzitutto la volontà di Ernesto Valverde che ha intenzione di trattenere Vidal perché lo reputa un giocatore fondamentale, nonostante il poco spazio concesso fino a questo momento. Poi, la richiesta del Barcellona che dopo averlo pagato un anno e mezzo fa 18 milioni di euro, ne chiede almeno 25 per liberarlo a gennaio, forte del contratto del ragazzo in scadenza nel giugno 2021.

Infine, come ricordato stamattina dal Corriere dello Sport, il precedente che riguarda Rafinha rende quasi impossibile l’idea del prestito con diritto di riscatto: i blaugrana ricordano l’infelice esito dell’operazione per il trequartista brasiliano, tornato al mittente dopo sei mesi in nerazzurro.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!